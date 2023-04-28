Ukrayna: Rusya ile savaşı kazanmak için Çin'i koz olarak kullanmalıyız Maliye Bakanı Marchenko, Pekin ile diyaloglarının önemli olduğunu söyledi. Ukraynalı Bakan, diğer taraftan "En iyi dostumuz Çin değil" diye konuştu.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için arabulucu olmak istiyior.

Taraflara barış planı sunan Şi'nin tutumuyla ilgili Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko konuştu.

"Çin'i koz olarak kullanmalıyız"

CNBC'ye demeç veren Marchenko, Kiev'in "bu savaşı kazanmak için Çin'i koz olarak kullanması gerektiğini" belirterek, her fırsata başvurmalarının önemine değindi.

"Rusya'yı engellemede önemliler"

Ukraynalı Bakan, ülkeler arasındaki diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu da anlattı ve şöyle dedi:

Çin'in önemini gerçekten anlıyoruz. Çin ile kendi ilişkilerimizi oluşturmanın ve Çin'in Rusya'yı (tam olarak desteklemesini) engellemenin bizim için önemini gerçekten farkındayız.

"Çin en iyi dostumuz değil"

Çin'in, Ukrayna'nın "en iyi dostu" olarak görülüp görülemeyeceği sorulan Marchenko, "Elbette hayır" yanıtını verdi, Pekin yönetiminin yerine ABD'yi, G7'yi ve Ukrayna'yı destekleyen "tüm ortakları" işaret etti.

Ukrayna'ya özel temsilci gönderecekler

Çin, çatışmaya son vermek amacıyla Ukrayna'ya özel temsilciler göndereceğini ve tüm taraflarla görüşmelerde bulunacağını söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.