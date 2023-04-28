Ukrayna: Rusya’ya saldırı hazırlıklarında sona yaklaştık Savunma Bakanı Reznikov, "Komutanların kararı olduğu an karşı taarruz yapacağız" dedi. Ukraynalı yetkili, Batı'dan daha fazla tank beklediklerini söyledi.

AA

Kiev-Moskova hattında gerilim yeniden tırmanıyor.

Geçen yıl şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da benzer tablonun tekrar ortaya çıkması an meselesi haline geldi.

Bu konuda sinyali, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov verdi.

Hazırlıklar tamamlanma aşamasında

Ukrayna Kuvvetleri'nin merkezinde konuşan Reznikov, Rusya’ya karşı taarruza geçme hazırlıklarının, sona erme aşamasında olduğunu söyledi.

Müttefik ülkelerin, Ukrayna için duyurduğu teçhizatın kısmen teslim edildiğine işaret eden Reznikov, bazı silah türleriyle ilgili eğitimlerin sona erme aşamasında olduğunu aktardı.

'Zırhlı yumruk' mesajı

Reznikov, “Hazırlıklar sona eriyor çünkü silah ve teçhizatın yanı sıra askerlerimizin eğitim almaları gerekiyor. Özellikle 'zırhlı yumruk' açısından çok modern silahlar aldık.” dedi.

"Daha fazla Abrams tankı bekliyoruz"

Leopard 2 ve Challenger tanklarını içeren “tank koalisyonuna” ek olarak Ukrayna’nın çok sayıda çeşitli tip zırhlı araç aldığını kaydeden Reznikov, şöyle konuştu:

Leopard 1 tankları gelecek. Daha fazla Abrams bekliyoruz ancak onların bu karşı taarruza yetişemeyeceğini düşünüyorum. Ancak ekiplerimiz eğitim için gitti.

"Çok sayıda zırhlı araç aldık"

Reznikov, Ukrayna ordusunun Bradley ve Marder başta olmak üzere, çok sayıda zırhlı araç aldığını belirterek bu teçhizatın hazır hale getirildiğini ve kısmen teslim edildiğini kaydetti.

"Karşı taarruz yapacağız"

Eğitimleri henüz tamamlanmayan teçhizatın olduğunu vurgulayan Reznikov, şu ifadeleri kullandı: