Ukrayna: Rusya, Kiev bölgesine saldırı düzenledi İHA'larla yapıldığı belirtilen saldırıda 3 can kaybı yaşandı. İki kişin yaralandığı saldırıda konutlar ve bir eğitim kurumu yıkıldı.

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Bir yılı geride bırakan çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yerinden oldu.

Taraflar, müzakere masasının etrafında oturma konusunda karşılıklı şartlar ileri sürüyor.

Kiev bölgesinde saldırı

Savaşın sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kente saldırılar düzenlendiği belirtildi.

3 ölü, 2 yaralı

Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.

Saldırı İHA'larla düzenlendi

Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna ihtilafının çözümü için önerilerini sundu.

Putin, bu önerileri değerlendireceklerini söyledi.