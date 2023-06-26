Ukrayna-Rusya Savaşı'nda siper çatışması havadan görüntülendi İki ülkenin askerlerinin karşı karşıya geldiği çatışma sırasında yaşananları Ukraynalı askerler kaydetti.

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Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna askerleri, iki ülkenin askerlerinin karşı karşıya geldiği siper çatışmasını havadan görüntüledi.

Ukrayna ordusuna bağlı askerler, siperde ilerleyen Rus askerlerini insansız hava araçlarıyla takip ederek bombalı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası Rus askerlerinden birinin etkisiz hale getirildiği görülürken, diğeri ise kazılan noktaya girerek saklandı.

Siperde şiddetli çatışma

O sırada sipere gelen iki Ukraynalı askerden biri, Rus askerinin bulunduğu noktaya bomba attı ancak başaramadı.

Rus askeri de bombayla karşılık verdi. Sonrasında devam eden çatışmalara karşı koyamayan söz konusu asker öldürüldü.

Geçen yıldan beri devam eden savaşın acımasız yüzü, bir kez daha gözler önüne serildi.