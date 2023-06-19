Ukrayna siperinden şiddetli çatışma anı Rus güçlerine karşı koymaya çalışan Ukrayna askerinin bulunduğu noktada yaşananlar kameraya yansıdı.

ensonhaber.com

Geçen yıl şubat ayında başlayan ve zaman zaman gerilim düşse de çatışmaların devam ettiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeniden geniş kapsamlı saldırıların hesapları yapılıyor.

Kiev'deki askeri yetkililer, Batılı ülkelerden aldığı finansal ve askeri destekle büyük ölçekli taarruz planlarını hayata geçirmek için zamana karşı yarışıyor.

Rusya ordusu ise olası saldırıya karşı önlemlerini artırıyor. Belirli noktalarda siperler ve hendekler kazıldı.

Siperdeki çatışma anını kaydetti

Moskova, yaklaşmaya çalışan Ukrayna'ya ait birlikleri hem bu şekilde hem de nokta atışı saldırılarla geri püskürtmeyi hedefliyor.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, şiddetli çatışma anları Ukrayna siperinden kaydedildi.

Yaşanan patlamalar kamerada

Ukraynalı bir askerin silahıyla ateş ettiği, daha sonra meydana gelen patlamalarla birlikte alev toplarının yükseldiği görülüyor.

Peş peşe ateş eden askerin içinde bulunduğu siperde yaşananlar, Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşın zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.