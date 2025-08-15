Ukrayna, Rusya'da İran'dan mühimmat taşıyan gemiyi vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donal Trump'ın yapacağı görüşmeye çevirildi.
Görüşmeden ateşkes çıkma ihtimali bulunsa da taraflar, karşılıklı saldırılarına devam ediyor.
RUS GEMİSİ HEDEF ALINDI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Olya limana saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
LOJİSTİK MALZEMELER YOK EDİLDİ
Saldırıda İran'dan gelen "Shaded" İHA'sına ait parçalar ve mühimmatın bulunduğu "Port Olya 4" gemisinin vurulduğu ifade edildi.
Söz konusu limanın, İran'dan Rusya'ya askeri malzeme tedarikinde kullanılan önemli bir lojistik nokta olduğu vurgulandı.