İHA
Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.
Ukrayna, son dönemde Rusya topraklarına yönelik İHA'lı saldırılarını artırdı.
Bu kapsamda kamikaze İHA'lar Kazan'ı vurdu
3 DALGA HALİNDE SALDIRI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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