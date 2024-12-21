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İHA

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

Ukrayna, son dönemde Rusya topraklarına yönelik İHA'lı saldırılarını artırdı.

Bu kapsamda kamikaze İHA'lar Kazan'ı vurdu

3 DALGA HALİNDE SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.