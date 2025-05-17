Ukrayna: Rusya'nın Sumy'ye İHA saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti

İHA

Rusya ve Ukrayna 2022 yılından bu yana gerçekleşen çatışmalar sürüyor...

Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumy bölgesini İHA ile hedef aldı.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Bilopillia'da bir minibüse İHA isabet etmesi sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

"BU SIRADAN BİR BOMBARDIMAN DEĞİL, SAVAŞ SUÇUDUR"

Açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Kolluk kuvvetleri, bombardımanın sonuçlarını belgeliyor, delil topluyor ve her türlü suç izini kaydediyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" ifadeleri kullanıldı.

"İNSANLIK DIŞI"

Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov ise ilk bilgilere göre servisin yerel saatle 06.17 sıralarında Rus Lancet tipi İHA tarafından vurulduğunu belirtti. Vali Hryhorov, saldırıyı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Saldırı, dün Rusya ve Ukrayna'nın 2022'den bu yana ilk doğrudan barış görüşmelerini gerçekleştirmesinden sonra düzenlendi.