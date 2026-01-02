Ukrayna'da cepheden dönen askerin son hali

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, uzun zamandır devam ediyor.

Bir yandan barış müzakereleri sürüyor ancak henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

UKRAYNA SOKAKTA GÖRDÜĞÜNÜ ALIYOR

Savaş devam ederken, Ukrayna'dan da ilginç kareler geldi.

Ukrayna'da askeri yetkililer, sokaklarda olan genç erkekleri zorla araçlara bindirdi ve cepheye savaşmaya götürdü.

Bu görüntüler uzun süre konuşulurken, zaten asker olan ve cephede yaşayan bir vatandaşın ise son hali ortaya çıktı.

İKİ FARKLI KARE

Savaştan dönen ve sevdikleriyle kavuşan Ukraynalı bir askerin değişimi, yaşananları gözler önüne serdi.

Oldukça dinç bir halde askere giden şahsın, döndüğünde savaştan dolayı zayıflamış, bitkin ve neredeyse tanınmayacak halde olduğu görüldü.