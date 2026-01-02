ABD'de 6 ay önce meydana gelen hortumların yeni görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haziran 2025'te ABD'nin Güney Dakota eyaletini vuran şiddetli fırtına, Clear Lake, Gary ve Minnesota'daki Canby kasabalarını vurdu.

Bölgede birden fazla hortumun yere temas ettiği bildirildi.

YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Bölgede birkaç ev fırtına sebebiyle zarar görürken, çok sayıda lokal su baskını tespit edildi.

Tarlaların ortasında oluşan su birikintileri ve yolları kaplayan su kütleleri, ulaşımı zorlaştırdı.

HORTUMUN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen ve EF3 seviyesine ulaşan şiddetli hortuma ait yeni görüntüler, kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde Haziran 2025'te etkili olan şiddetli hortumun yeni görüntüleri yayımlandı.

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Görüntülerde, hortumun yerleşim alanlarına yakın bölgelerde büyük yıkıma yol açtığı, binaların tamamen harabeye döndüğü ve tarım alanlarının zarar gördüğü görülüyor.

Yetkililerin aktardığına göre, Watertown çevresinde gelişen süper hücre fırtınaları sırasında bölgede, dört ayrı hortum oluştu.

40 DAKİKA BOYUNCA 10 KİLOMETRELİK BİR HAT ÜZERİNDE İLERLEMİŞTİ

En yıkıcı hortumun EF3 şiddetinde olduğu, rüzgar hızının saatte 155-165 mil seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 40 dakika boyunca 10 kilometreye yakın bir hat üzerinde ilerlediği belirtildi.

Hortumda evler yerle bir olurken, araçlar yüzlerce metre savruldu.

Uzmanlar, EF3 seviyesindeki hortumların South Dakota'da nadir görüldüğüne dikkat çekerken, aynı bölgede saatler süren sağanak nedeniyle sel riskinin de arttığını bildirdi.