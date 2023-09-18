Ukrayna'da değişim hamleleri: Savunma Bakanlığı'nda birçok isim görevden alındı Reznikov'un Savunma Bakanlığı görevinden alınmasından sonra 6 yardımcı ve bir yetkilinin daha görevine son verildi.

AA & Ensonhaber Rusya ile savaşmaya devam eden Ukrayna, savunma alanında köklü değişiklikleri sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sürpriz bir kararla Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevinden almıştı. Savunmada değişim hamleleri Zelensky, bu pozisyon için Kırım Tatar Türk'ü Rüstem Umerov'u önermiş, Umerov 6 Eylül'de parlamentodan onay almıştı. Değişim devam ederken, Savunma Bakanı'nın 6 yardımcısı ile Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri görevden alındı. Açıklamayı, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Ukrayna Parlamentosu'ndaki Daimi Temsilcisi Taras Melniçuk yaptı. Görevden alınan isimler Melniçuk, karara göre; Savunma Bakan Yardımcıları Volodimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Anna Malyar, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Konstantin Vaşçenko'nun görevden alındığını duyurdu. Reznikov'un istifası Zelensky, ay başında Reznikov'u değiştirme kararını açıklamasının ardından Reznikov, 4 Eylül'de parlamentoya istifa dilekçesini sunmuş, parlamento da istifasını kabul etmişti. Gözden Kaçmasın Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na getirildi Haberin Detayları

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