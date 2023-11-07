Ukrayna'da keskin nişancıların 24 saatlik nöbeti: Tatil günümüz yok Elleri tetikte bekleyen keskin nişancılar, "Tatil veya bayram günümüz yok" diyor. Her keskin nişancının haftada en az üç kez atış talimi yapması gerekiyor.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda keskin nişancılar önemli roller üstleniyor.

Ordunun kritik parçası olarak değerlendirilen bu birim, günün her saati tetikte bekliyor.

Ukrayna'da cephe hattında veya yakın noktalarda konuşlandırılan Ukraynalı özel keskin nişancılar, gece gündüz tetikte görev yapıyor.

Kendilerini kamufle ediyorlar

Keskin nişancılar, devam eden savaşta aktif görev alıyor. Bu kişiler cephe hattında ve bu hatta yakın bölgelerde, yerleşim yerleri, orman veya açık arazide kendilerini kamufle ederek 24 saatlik görevlerini icra ediyor.

Ukrayna'nın güney cephesinde görevli Ukraynalı keskin nişancı birliklerin savaşa hazırlık eğitimi görüntülendi.

Eğitimlerden geçiyorlar

Ukrayna Ordusu 108. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı keskin nişancı birliğindeki askerler kamufle olma, silah kullanma ve atış eğitimleri alıyor.

"Çeçen" kod adını kullanan keskin nişancı eğitmeni, cephede görevli keskin nişancıların, yoğun çalışma programlarına rağmen sürekli savaş eğitiminden geçtiğini belirtti.

"Hangi birlik talimat verirse orada eğitim veriyorum"

Çeçen, "Sadece bu birliğe eğitim vermiyorum. Hangi bölgede, hangi birlik talimat verirse orada eğitim veriyorum." dedi.

Bir keskin nişancının çatışmalarda görevde olmasına rağmen aynı zamanda çeşitli eğitimlerinden sürekli geçmesi gerektiğine dikkati çeken Çeçen, şöyle konuştu:

Keskin nişancı herkes için görünmez olarak kalmalıdır. Onlar bazen her iki günde bir, bazen de neredeyse her gün savaşta görevdeler.

"Tatil veya bayram günümüz yok"

Çeçen, her keskin nişancının haftada en az üç kez atış talimi yapması ve en az iki kez kamufle olma eğitiminden geçmesi gerektiğini anlatarak "Bizim tatil veya bayram günümüz yok." ifadesini kullandı.

Ordunun elit parçası

Kendisi de 2022'ye kadar orduda keskin nişancı olarak görev yaptığını ama sağlık sorunları nedeniyle artık eğitmen olarak çalışmaya devam ettiğini aktaran Çeçen, Ukrayna ordusundaki keskin nişancı birliklerinin hem yerel hem de modern yabancı silahları kullandığını söyledi.

Çeçen, savaşta ordunun her biriminin kendine has görevi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Keskin nişancılar her zaman ordunun elit bir parçası kabul edilir. Onlar en iyi silah kullanan ve hedefini en doğru bir şekilde vurabilen birliklerdir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)