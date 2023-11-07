Vladimir Zelensky: Ukrayna'da başkanlık seçiminin zamanı değil Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, bölünme değil birleşme zamanı olduğunu söyledi. Zelensky, seçimler için doğru bir dönemde olmadıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin talimatıyla Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılması için hazırlıkların başlatılmasına karar verildi.

Gelişmeyi, Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko duyurdu. Seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanıyor.

"Savunma ve savaş zamanının geldiğine karar vermeliyiz"

Ancak Zelensky, ülkesinde düzenlenmesi planlanan seçimler konusunda "Şimdi zamanı değil." dedi.

Zelensky, "Artık devletin ve halkın kaderinin bağlı olduğu savunma ve savaş zamanının geldiğine karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Seçimler için doğru zaman değil"

Ukrayna'nın bölünmemesi gerektiğini, birleşmenin zamanı olduğunu anlatan Zelensky, "Sanırım şimdi seçimler için doğru zaman değil." diye ekledi.

Kiev'in kilit müttefikleri olan ABD ve Avrupa'dan yetkililerin, aylardır süren çatışmalara son vermek için müzakerelerin yapılmasını önerdiği belirtiliyor.

Kiev'e baskı iddiaları

Ancak Zelensky, Ukrayna'nın karşı saldırılarının çıkmaza girdiğini ve Batılı ülkelerin müzakerelere girmek için Kiev'e baskı yaptığı söylentilerini reddetti.

Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Rusya'ya karşı gerekli süre boyunca Kiev'i askeri ve mali yardımla desteklemeye hazır olduklarını söylemişti.

Ukrayna Parlamentosu milletvekili Goncharenko, "Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Zelensky'nin talimatı doğrultusunda 2024'te Mart'ın son pazar günü (31 Mart'ta) yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı." diye konuşmuştu.

Ukraynalı vekilin seçim açıklaması

Goncharenko, Rusya'da da gelecek yıl devlet başkanlığı seçiminin yapılacağını anımsatarak şöyle demişti:

Vladimir Putin gelecek martta seçimlere hazırlanıyor. Zelensky de benzeri bir adım atarak kendi meşruiyetini kaybetmemek istiyor.

Zelensky, daha önceki açıklamalarında, yapılacak seçimlerde "ülkesini asla yalnız bırakmayacağını" ifade etmişti.