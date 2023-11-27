Ukrayna'da sert kış, askerlerin durumunu kötüleştiriyor Ağır kış şartlarıyla karşı karşıya kalan Ukraynalı askerler, savunma hattında zorlu günler geçiriyor. Devlet Başkanı Zelensky, "İşler bu kadar zorlaşmışken, vatanımızın savunmasını sağlayanlara minnettar olmalıyız" dedi.

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ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, ağırlaşan kış şartları nedeniyle askerlerin hareket kabiliyeti kısıtlandı.

Ukrayna basınına göre, ülkedeki kötü hava sele, elektrik kesintilerine ve trafik sorunlarına yol açtı.

Yerleşim yerleri karanlığa büründü

10 oblastta yaklaşık 386 yerleşim yeri elektriksiz kaldı. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da gece boyunca saatte 144 kilometre hızla şiddetli rüzgar kaydedildi. Dört kişi yaralanırken, bir kişi kayboldu.

Fırtına ve su baskınları, Azak Denizi ve işgal altındaki Berdiansk şehrine de ulaştı.

Görüş mesafesi düştü

Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Odesa ve Mıkolayiv bölgelerindeki birçok yol kapatıldı, kamyonların başkent Kiev'e girmesi yasaklandı.

Olumsuz hava şartları, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna askerlerinin savunmasını zayıflatıyor. Cephedeki durum, farklı açılardan görüntülendi.

Zelensky, cephedeki askerlere işaret etti

Ukrayna'da kışın aniden başlamasıyla birlikte Zelensky, halkın dikkatini özellikle cephedeki askerlerin içinde bulunduğu zor duruma çekti.

Ülkenin güney ve doğusundaki kar fırtınası, Zelensky'yi cephelerdeki durumla ilgili konuşma yapmak yerine, olağandışı hava durumu konusuna değinmeye zorladı.

"Kış şartlarında bağımsızlığımızı koruyorlar"

Zelensky, "Şimdi işler bu kadar zorlaşmışken, vatanımızın savunmasını sağlayanlara bilhassa minnettar olmalıyız." ifadesini kullandı ve ekledi:

Askerlerin tamamı, kış şartlarında Ukrayna'yı, devletimizin canını ve bağımsızlığımızı korumak için konuşlandırılmış durumdalar.

Kış mevsiminde saldırı dalgası beklentisi

Rus ordusu, geçen yıl kış mevsiminde, Ukrayna'nın enerji altyapısına hava saldırıları düzenleyerek günlük hayatı sekteye uğratmaya çalıştı. Kiev yönetimi, bu kış da benzer bir saldırı dalgası bekliyor.

Ukrayna: Rusya ağır kayıplar verdi

Ukrayna'ya göre, Rus silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın çeşitli muharebe bölgelerinde ağır kayıplar verdi.

Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Pavlyuk, "6 bin 260 işgalci ve 672 birim silah ve askeri teknoloji imha edildi." dedi.

Gerçek verileri paylaşmıyorlar

Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) aktardığına göre, ne Kiev ne de Moskova gerçek kayıpları paylaşmıyor.

Geçtiğimiz yaz ABD'li uzmanlar, Rusya'nın kayıplarının yaklaşık 120 bin ölü ve 180 bin yaralı olduğunu tahmin ediyordu.

Ukrayna tarafında ise 70 bin askerin öldüğü ve 120 bin civarında askerin yaralandığı belirtiliyordu.