Ukrayna'daki savaşın 3'üncü yılı geride kalırken NATO'dan Ukrayna'ya destek

AA

Rusya ile gerginliğin her geçen gün tırmandığı Ukrayna'daki savaşta 3 yıl geride kaldı..

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da 3. yılın geride kaldığı savaşa ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.

"UKRAYNA, KIRILMAYAN RUHUYLA AYAKTA KALMAYA DEVAM EDİYOR"

NATO'nun savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirten Rutte, "Ukrayna sarsılmayan cesareti, solmayan umudu ve kırılmayan ruhuyla ayakta kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Silah, teçhizat ve askeri eğitimler aracılığıyla savaş boyunca Ukrayna'yı "güçlü tuttuklarını" aktaran Rutte, Ukrayna halkının "tüm dünya için ilham kaynağı" olduğunu kaydetti.

"NATO, UKRAYNA'NIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

NATO, Ukrayna'yı desteklemeye ve yanında durmaya devam edecektir ve bu savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini sağlamak için önündeki zorlukları aşmasına yardımcı olacaktır.

Paylaşımında, "Adil ve kalıcı bir barış için daha da fazla çaba göstermemiz hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullanan Rutte, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya "sağlam güvenlik garantileri" ve daha fazla mali yardım da dahil olmak üzere üzerlerine düşeni yapmaya hazır ve istekli olduğunu belirtti.