Ukrayna'dan dronelara karşı 'ağ tüneli'

Ukrayna, Rusya’nın son dönemde artan insansız hava aracı (drone) saldırılarına karşı dikkat çekici bir savunma yöntemi geliştirdi. Ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya bölgesinde, ilk "anti-drone tüneli"nin yapıldığı açıklandı.

CEPHE HATTINDAKİ İKMAL YOLLARI KORUNACAK

Bölgesel yetkililerin açıklamasına göre tünel, cephe hattına yakın ikmal yollarını korumak amacıyla tasarlandı. Çelik direkler arasına gerilen metal ağlar ve hasırlardan oluşan yapı, askeri araçların üzerini kapatarak dronların doğrudan isabet etmesini önlüyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ, YÜKSEK ETKİLİ ÇÖZÜM

Yetkililer, bu sistemin düşük maliyetli ancak etkili bir savunma yöntemi olduğunu belirtti. Ayrıca, benzer 'anti-drone tünelleri'nin Donetsk ve Herson bölgelerinde de inşa edilmekte olduğu bildirildi.