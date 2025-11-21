Ukrayna'dan Rusya'ya yalanlama: Kupyansk kontrolümüz altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinin Ukrayna'nın kontrolünde olduğu bildirildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un açıklamasının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, "Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Kupyansk'ın Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu bildiriyor" ifadesi kullanıldı.

Kupyansk ve çevresindeki yerleşim yerlerine girmeye çalışan Rus ordusu mensuplarına karşı operasyon yürütüldüğü bilgisi verilirken Gerasimov'un Volçansk ve Pokrovsk şehirlerinin çoğunluğunun kontrol altına alındığına ve Yampol yerleşim yerinin ele geçirildiğine yönelik paylaştığı bilgi de yalanlandı.

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI: KUPYANSK'I ELE GEÇİRDİK

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşta yer alan 'Batı' adlı askeri birliğe ait komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Gerasimov, burada yaptığı açıklamada Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80'ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70'ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı" ifadesini kullanmıştı.

Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirmişti.