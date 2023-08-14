Ukrayna'dan yeni görüntüler ortaya çıktı: Odessa'dan tatil manzaraları Savaşın sürdüğü Ukrayna'da Odessa'dan gelen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Plajda güneşlenen Ukraynalılar, müzikler eşliğinde dans edip tatilin keyfini çıkarttı.

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ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş sürüyor.

Öyle ki savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarcası da yerlerinden yurtlarından oldu.

Savaşın acı yüzü bir kez daha Ukrayna topraklarında kendisini gösterirken, dünya kamuoyu acı dolu karelerle yüzleşti.

Odessa plajlarında 'savaş yokmuş gibi'

Ancak bu acı dolu karelerin yanı sıra bir yandan da şaşkına çeviren görüntüler geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kiev'den, dünya basınına gençlerin nargile içip eğlendiği, alkollü kokteyller tükettiği ve güneşin tadını çıkardığı videolar paylaşılmıştı.

İzleyenlerin şaşkına döndüğü görüntülerin bir benzeri bu kez Odessa'da yaşandı.

Odessa'dan gelen Ukraynalıların tatil görüntüleri, ülkede savaşın varlığını unutturdu.

Dansler edildi, tatilin keyfi çıkartıldı

Plajda güneşlenen Ukraynalılar, müzikler eşliğinde dans edip tatilin keyfini çıkarttı.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen Ukraynalılar, savaşta değillermiş gibi eğlenmeye devam etti.

Görüntüleri izleyenler ise 'Ukrayna savaşı bitirmiş' yorumları yapıldı.