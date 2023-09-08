Ukraynalı askerlik şubesi başkanı Sapon'un kızının ABD tatili Çernihiv askerlik şubesi başkanının kızı Karisha, yaptığı tatille gündeme oturdu. Görüntüler, "ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği paralar geri geliyor" yorumlarına neden oldu.

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ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında milyonlarca sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çok sayıda sivil de saldırılar sonucu hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Savaş devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de Ukrayna'nın Çernihiv kenti oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, devam eden füzeli saldırılara karşı ABD başta olmak üzere, Batı'dan askeri ve mali destek almaya devam ediyor.

Ukraynalı askerlik şubesi başkanının kızı tatilde

Kiev yönetiminin uluslararası destek alma çabaları sürerken, Çernihiv'deki askerlik şubesi başkanı Alexander Sapon'un kızı Karisha ise ABD'de tatil yaparken görüntülendi.

Yat üzerinde tura katıldığı görülen Karisha'nın neşeli anları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, söz konusu ismin Los Angeles ve Miami'de tatil yaptığı kaydedildi.

Gündem oldu: Ukrayna'ya gönderilen paralar geri geliyor

Kullanıcılar, "Amerikalıların savaş için gönderdikleri paralar yine kendilerine dönüyor." şeklinde yorumlarda bulundu.

Ayrıca, "Bir an Kerç Köprüsü sandım", "Amerikan parası geri geliyor", "En azından ABD'de harcıyor", "Bu bir yatırım" gibi ifadeler kullanıldı.

Desteğe karşı çıkanlar: Utanç verici

Ukrayna'ya maddi yardım gönderilmesine karşı çıkan bazı Batılı kullanıcılar da görüntülerin "her bakımdan utanç verici" olduğunu ifade etti.