Ukraynalı erkekler askere alınmamak için saklanıyor Sıkılaştırılmış seferberlik yasasının kabulü ardından Ukraynalı erkekler askere alınmamak için saklanmaya başladı.

AA

Rusya - Ukrayna savaşı, cephe savaşı olarak devam ediyor.

Ukrayna Parlamentosu'nun 11 Nisan’da ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasa tasarısını kabul etmesinin ardından seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekiyor.

ERKEKLER ASKERLİKTEN KAÇIYOR

Askerlik çağındaki erkekleri göreve çağıran seferberlik yasasını reddedip, orduya kayıt yaptırmayan bazı Ukraynalı erkekler ise kolluk kuvvetlerine yakalanmamak için gizli bir hayat yaşamaya çalışıyor.

Cephede savaşmak üzere orduya aktif olarak kaydolmama kararı alan ve ismini vermek istemeyen 30 yaşındaki Ukraynalı bir blog yazarı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)