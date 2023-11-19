Ukraynalı kadın askerler cephede görüntülendi Cephe hattında kendilerini görüntüleyen ve neşeli oldukları görülen kadın askerlerin, çıkan çatışma sonrası zor durumda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Kış aylarına az bir süre kala, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırılarını yeniden yoğunlaştıracağı belirtiliyor.

Savunmasında boşluk bırakmak istemeyen Kiev yönetimi, ihtiyaç duyulması halinde herkesin cepheye gidebileceğini söylüyor.

"Gerekirse herkes savaşa katılır"

Ukrayna Parlamentosu Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, "Gerekirse herkes savaşa katılır çünkü herkesin görevi ülkesini savunmaktır." demişti.

Ülkede, aralarında kadınların da olduğu sivillere silah eğitimi verildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kadın askerler cephe hattında

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, cephe hattında Ukraynalı kadın askerlerin olduğu da görüldü.

Çatışmalardan önce silah arkadaşlarıyla birlikte kendini çeken askerlerden birinin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Çatışmada yaralandılar

Çıkan çatışmalarda ise söz konusu askerin yaralandığı ve zor durumda kaldığı görüldü. Başka bir siperde ise öldürüldüğü belirtilen Ukraynalı kadın askerler görüntülendi.

Yapılan yorumlarda, "Savaş eğlence değildir", "Kadınların yeri ön saflar değildir" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kiev'e İHA'larla saldırı düzenlendi

Öte yandan Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Rusya'nın gece saatlerinde İHA'larla Kiev'e saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus İHA'larının güneyden fırlatıldığını ve yaklaşık 1000 kilometrelik yolu aştığını öne süren Popko, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından 10 civarında İHA'nın Kiev yakınlarında vurulduğunu ifade etti.

Popko, ilk belirlemelere göre, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını bildirdi.