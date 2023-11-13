Zelensky'den Ukraynalılara: Rusya'nın kış saldırılarına karşı hazırlıklı olun Yaklaşan kış öncesi Rusya'nın enerji altyapısını hedef alabileceği belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Dikkatler savunmaya odaklanmalı" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaklaşan kış öncesi Rus ordusunun yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

Rusya'nın başkent Kiev'e yaklaşık 7 haftalık aranın ardından düzenlediği füzeli saldırısından bir gün sonra konuşan Zelensky, ülke halkına uyarıda bulundu.

"Hazırlıklı olmalıyız"

"Neredeyse kasım ayının yarısına geldik." diyen Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Düşmanın altyapımıza drone ve füzeli saldırıları artırabileceği gerçeğine hazırlıklı olmalıyız.



Rusya, Ukrayna için hazırlanıyor. Ukrayna'da dikkatler savunmaya odaklanmalı.

Elektrik kesintileri yaşandı

Rus ordusu, geçen kış Ukrayna'da güç istasyonları ve enerjiyle bağlantılı diğer tesislere saldırı dalgası başlatmıştı. Geniş bir bölgeyi kapsayan elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Öte yandan Enerji Bakanı German Galushchenko, yaklaşan kışı atlatacak yeterli enerji kaynaklarına sahip olduklarını söyledi.

Galushchenko, bununla birlikte "Mesele, gelecekteki saldırıların tedariki ne kadar etkileyeceğiyle ilgili." diye ekledi.

Ukrayna altyapısına saldırılar

Ukraynalı yetkililere göre, Rusya, ülkedeki altapıyı geçen hafta 60 kez bombaladı.

Konuşmasında Zelensky, Avdiyivka şehrindeki direnişten "kahramanca çaba" şeklinde söz etti.

Ordu Sözcüsü Oleksandr Shtupun da "Düşman, büyük kayıplar yaşadı." şeklinde konuştu.

Bahmut'ta şiddetli çatışmalar

Ukrayna kara birliklerinin başındaki isim olan General Oleksandr Syrskyi, Rus güçlerinin Bahmut'ta aktif biçimde varlık gösterdiğini ve kaybettikleri yeri geri almaya çalıştığını söylemişti.

Donetsk'in kuzeyindeki Bahmut, ağır çatışmaların ardından, mayıs ayında Rusya tarafından ele geçirildi.

Karşı saldırılarda bulunan Ukrayna askerleri, bölgedeki yakın köyleri geri aldı.