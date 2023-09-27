Ukraynalı sivillerin Rusya'nın saldırıları sırasındaki durumu kameralarda Saldırı anında endişeye kapılan sivillerin anları kaydedildi. Ukrayna Güney Savunma Komutanlığı, saldırının bilançosunu açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Rus ordusunun saldırılarına uğruyor.

Kent, devam eden savaşta en çok hedef alınan yerlerden biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen saldırılar sırasında kendilerini korumak isteyen Ukraynalılardan bazıları, çareyi banyoya sığınmakta buldu.

Saldırı anında sivillerin endişesi

Bombaların hedefleri vurduğu sırada çıkan ses nedeniyle sivillerin endişesi kameraya yansıdı.

Saldırıların yaşandığı anlarda meydana gelen seslerden korkan çocukların da kulaklarını tıkadığı görüldü.

"İçim acıdı, nasıl korkuyorlar"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Çok kötü bir durum", "Allah kimseye yaşatmasın", "İçim acıdı, nasıl korkuyorlar", "Savaşa hayır" gibi ifadeler kullanıldı.

Ukrayna Güney Savunma Komutanlığı, saldırılar sonucu liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğünü duyurdu.

Füzelerin büyük çoğunluğu imha edildi

Rus ordusunun, Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda 12 Kalibr seyir füzesi kullandığı belirtilerek şöyle denildi:

19 İHA ve 11 'Kalibr' füzesi, hava savunma sistemlerince vuruldu. Bir 'Kalibr', Mıkolayiv ve Kirovograd bölgeleri üzerinde düşürülürken, büyük çoğunluğu Odessa bölgesi üzerinde imha edildi.

Diğer taraftan, Odessa deniz terminalinin ciddi oranda zarar gördüğü, terminaldeki otelde yangın çıktığı kaydedildi.