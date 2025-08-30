Ukrayna'nın eski Ulusal Güvenlik Başkanı suikastla öldürüldü

Ukraynalı siyasetçiye suikast...

Ukrayna'nın eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, batıdaki Lviv kentinde, başından vurulara öldürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Parubiy'in öldürüldüğünü açıkladı.

"KORKUNÇ CİNAYETİN AYRINTILARINI AZ ÖNCE ÖĞRENDİM"

Zelensky, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.

CANSIZ BEDENİ OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ukraynalı medya kanalları, saldırının bir teslimat kuryesi kılığına girmiş saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Parubiy’nin cansız bedeni, saldırıdan kısa süre sonra olay yerinde görüntülendi.