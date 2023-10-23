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Uluslararası Af Örgütü'nden İngiltere Başbakanı Sunak'a tepki: İsrail'in eylemlerinin ciddiyetini azaltıyor

Uluslararası Af Örgütü'nden İngiltere Başbakanı Sunak'a tepki: İsrail'in eylemlerinin ciddiyetini azaltıyor Başbakan Sunak için, "İsrail'in su ve gıda kısıtlamasının toplu cezalandırma ve savaş suçu olduğunu açıkça söylemiyor" denildi.