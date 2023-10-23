Uluslararası Af Örgütü'nden İngiltere Başbakanı Sunak'a tepki: İsrail'in eylemlerinin ciddiyetini azaltıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, İsrail ve Filistin konusundaki tavrı, Uluslararası Af Örgütü'nün tepkisini çekti.
İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşen Sunak, Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.
İnsan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü, Sunak ve üst düzey muhalefet üyesi Lisa Nandy'yi İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insan hakları ihlallerinin ciddiyetini “azaltmakla” suçladı.
"İsrail'in eylemlerinin ciddiyetini azaltıyor"
Örgütün Birleşik Krallık İcra Kurulu Başkanı Sacha Deshmukh, şu açıklamayı yaptı:
Birleşik Krallık politikacıları, uluslararası hukukun açık ihlallerini kınamayı reddederek, İsrail'in su ve gıda kısıtlamasının toplu cezalandırma ve savaş suçu olduğunu ve İsrail'in tahliye emrinin zorla yerinden etme anlamına geldiğini açıkça söylemeyerek, İsrail'in eylemlerinin ciddiyetini azaltıyor.
Başbakan Sunak ve Uluslararası kalkınmadan sorumlu gölge kabine sekreteri Nandy, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına almasını kınamayı reddettikleri için tepkiyle karşılaşmış durumda.
İsrail'in Gazze'ye yardım girişini durdurmayacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sunak, önemli gıda, su ve ilaç yardımlarının ulaştırılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğine dair samimi ümidini ifade etmişti.
Herzog'a teşekkür etti
Sunak, rehin alınanların aileleri dahil saldırılara maruz kalan İngiliz vatandaşlarına İsrail'in sağladığı destekten dolayı Herzog'a şükranlarını sunmuştu.
Liderler, rehinelerin serbest bırakılması için yorulmaksızın çalışmaya devam etme konusunda mutabakat sağlamıştı.
Bölgede şiddetin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Sunak ve Herzog'un, bu amaçla birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış