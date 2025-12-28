Ünlü sinema oyuncusu Brigitte Bardot hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sinema dünyasının acı günü...

Bir dönemin en ünlü sinema oyuncularından biri olan ve son yıllarda siyasete atılan Fransız sinema efsanesi Brigitte Bardot'dan acı haber geldi.

91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Haftalardır hastanede tedavi gören 91 yaşındaki yıldız isim, hayatını kaybetti.

Ameliyat olduğu bildirilen Brigitte Bardot’nun durumunun, doktorlar tarafından yakın şekilde takip edildiği söyleniyordu.

OYUNCULUK KARİYERİ

Ünlü ismin oyunculuk kariyeri, 1952'de rol aldığı bir dizi filmle başlasa da ilk olarak 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz verdiğinde dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı.

Brigitte Bardot 1956 yılında, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan, kocası Roger Vadim'in yönettiği “Ve Tanrı Kadını Yarattı” (And God Created Woman) filminde başrol oynadı.

Bu filmle birlikte uluslararası bir yıldıza dönüşecekti.

1973’te oyunculuğu bırakan ve sinema tarihinde “BB” olarak anılan efsane yıldız, geride 45’ten fazla film ve 70 şarkı bıraktı.

HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPTI

Hayatının ikinci perdesi, hayvan haklarına duyduğu bağlılıkla şekillendi.

1986'da Brigitte Bardot Vakfı'nı kurarak imkanlarını fok avcılığından yunusların katledilmesine kadar çeşitli konularda dünya liderlerine lobi yapmak için kullandı.

Fakat hayatının bu dönemi, giderek sertleşen siyasi duruşuyla da dikkat çekti.

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye açık destek verdi.