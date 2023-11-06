Ürdün: Filistinlilerin zorunlu göçü savaş ilanıdır Başbakan Hasavne, Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişimin, kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme politikasına tepki gösterdi.

İsrail, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarla sivil halkı göç etmeye zorluyor.

"Filistinlileri tehcir edilmesi kırmızı çizgimiz"

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın ardından göç konusunda bir açıklama da Başbakan Hasavne'den geldi.

Hasavne, "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir." dedi.

"Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz"

Tel Aviv yönetimine sert uyarılarda bulunan Hasavne, "Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

Hasavne, ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yanıt olarak "tüm seçeneklerin" masada olduğunu anlattı.

Ürdün Başbakanı, mevcut durumla başa çıkmada "kademeli duruşa" vurgu yaptı.

"İsrail'e verilen korumanın durdurulması gerekiyor"

Bişr el-Hasavne, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları "uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suçlar" şeklinde nitelendirerek, şunları kaydetti:

Filistinlileri öldürmesi için İsrail'e verilen korumanın durdurulması gerekiyor. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk, kimseyi ayırmadan sivillerin hedef alınmasını yasaklı suç olarak görüyor

İsrail'in asker ve sivil ayrımı yapmadan saldırdığına, ambulansları dahi vurduğuna dikkati çeken Hasavne, Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana ülkesinin ateşkes için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Ürdün Kralı: Kırmızı çizgimizdir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Kral 2'nci Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." demişti. Abdullah, meselenin Gazze ve Batı Şeria'da çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Filistinli mültecilerin Mısır ve Ürdün'e itilmeye çalışılması konusunda uyaran Abdullah, insani durumun Gazze ve Batı Şeria içinde ele alınması gerektiğini söylerken, şunları dile getirmişti: