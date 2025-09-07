Ursula von der Leyen: Kremlin diplomasiyi bir kez daha alaya alıyor

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar ile tırmanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son açıklamasında bir kez daha Rusya'yı hedef aldı.

"DİPLOMASİYİ ALAYA ALIYORLAR"

Leyen, dün gece Ukrayna’da hükümet binalarını ve sivil yerleşimleri hedef alan geniş çaplı insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “Kremlin diplomasiyi bir kez daha alaya alıyor, uluslararası hukuku çiğniyor ve sivilleri öldürüyor.” dedi.

"AVRUPA, UKRAYNA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

AB’nin Ukrayna’ya desteğinin süreceğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, Ukrayna’nın yanında duruyor ve durmaya devam edecek.

Ukrayna ordusunu güçlendiriyoruz, kalıcı güvenlik garantileri oluşturuyoruz ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımları sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın saldırılarının sona ermesi gerektiğini dile getiren von der Leyen, "Bu öldürmeler bitmeli." sözleriyle açıklamasını tamamladı.