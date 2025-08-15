NASA'da görev yapan astronot paylaştı: Uzaydan büyüleyici gün doğumu

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronot Zena Cardman, herkesi büyüleyen bir paylaşıma imza attı.

Zena Cardman, Güney Pasifik üzerinde çektiği nefes kesici bir zaman atlamalı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

ORİON TAKIMYILDIZI GÖRÜLDÜ

Kayıtta, uzayın karanlığında parıldayan yeşil ve mor tonlardaki kuzey ışıkları, yavaşça yükselen Orion takımyıldızı ve uzaktan süzülen uydular net şekilde görülüyor.

Videoda ayrıca dünya üzerindeki gündönümü çizgisinin büyüleyici anları da yer aldı.

KISA BİR NOT DÜŞTÜ

Zena paylaşımına, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum, bu yüzden buradan başlayacağım: Bir ejderhadan diğerine bakış açım. Tüm deneyimi anlatacak kelimelerim henüz yok, bu yüzden bir resim yeterli olacak.

Bu benim ilk zaman atlamalı çekim denememdi. Güney Pasifik üzerinde yükselen Orion, uzaktaki uydular ve en sevdiğim gezegen..." notunu düştü.