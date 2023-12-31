Venedik'te turist yoğunluğuna karşı iki yeni karar alındı Turist kafilelerindeki sayı sınırlaması ve hoparlör yasağı kararı, Haziran 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Karar, Venedik'in tehlike altında olduğuna yönelik çağrıların ardından alındı.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın turistik şehri Venedik, ziyaretçi yoğunluğuna karşı yeni önlemleri hayata geçirecek.

Kanallarıyla ünlü Venedik, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kalabalık turist gruplarına sahne oluyor.

Bu görüntülere son vermek isteyen Avrupa ülkesindeki hükümet, Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Turist gruplarına sınırlama, hoparlör kullanımına yasak

Şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25 kişiyi geçmemesi kararlaştırıldı.

Hoparlör kullanımı da "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

Günlük 5 euro alınması kararı

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 euro alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri

BBC'nin aktardığına göre, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan kanal kenti için "aşırı turizmin" acil soruna dönüştüğü kabul ediliyor.

Kentin güvenliğinden sorumlu yetkili Elisabetta Pesce, son kararların, "tarihi merkezde toplanan grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçladığını" söyledi.

Turist yoğunluğuna çözüm arayışları

Venedik yalnızca 7,6 kilometrekare büyüklüğünde olmasına rağmen 2019'da yaklaşık 13 milyon turisti ağırladı.

Önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısının pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor.

2021'de büyük yolcu gemilerinin Venedik'in tarihi merkezine girişi yasaklanmıştı.