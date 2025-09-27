Venezuela: Kahraman Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz

80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ülkeler, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için seslerini yükseltmeye devam ediyor.

BM 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'deki İsrail saldırılarını, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini ve ülkesinin barışçıl dış politikasını değerlendirdi.

"FİLİSTİN HALKI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Gazze’deki İsrail soykırımının durdurulması çağrısında bulunan Gil, "Kahraman Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin soykırımının sona ermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

Gil, "Sahte gerekçelerle Irak'ın işgaline, Libya'nın bombalanıp parçalanmasına ve Afganistan'ın 20 yıllık işgaline tanık olduk.

Küresel güçlerin saldırıları aralıksız devam etti, barışçıl İran’ın da hukuk dışı saldırılara maruz kaldığını gördük. Bugün aynı güç Venezuela'yı hedef gösteriyor." diye konuştu.

"SAHTE İDDİALAR ÜRETİYORLAR"

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Gil, şunları söyledi:

Venezuela'nın nükleer bombası yok ve bunu edinmek gibi bir niyeti de bulunmuyor. Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz ve sahte iddialar üretiyorlar. Böylesine ölçüsüz ve gayriahlaki bir askeri tehdidi kabul etmiyoruz.



Dünyanın dört bir yanından gördüğümüz dayanışma için uluslararası kamuoyuna minnettarız. Asıl amaçlarının Venezuela’da bir rejim değişikliği sağlamak ve ülkenin olağanüstü zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz.