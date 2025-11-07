Venezuela lideri Maduro: Taylor Swift'ten bile ünlüyüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada Fox News ve CNN gibi Amerikan kanallarında sık sık görüntülerinin yer aldığını belirtti.

Maduro, "Kendi fotoğrafımı orada görünce, 'Vay be, ne kadar ilerlemişiz' diyorum. Neden benden korkuyorsunuz? Bu sadece ben değilim, kendi kaderinin sahibi Bolivarcı ve Chavista halkıdır" şeklinde konuştu.

"TAYLOR SWIFT'TEN BİLE DAHA ÜNLÜYÜM"

Konuşmasında espriler de yapan Maduro, "Gerçekten insan şaşırmadan edemiyor. Şu anda ABD'de Taylor Swift'ten, Karol G'den, Bad Bunny'den bile daha ünlüyüm" dedi.

Maduro'nun açıklamaları Washington ile Caracas arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi.

ABD, son haftalarda Güney Amerika açıklarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle askeri operasyonlarını artırırken bölgeye deniz kuvveti yığınağı yapıyor.