Tokyo’da sokak ortasında milyon dolarlık soygun

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşen cesur bir soygun, kentte güvenlik endişelerini artırdı. Sokak ortasında düzenlenen saldırıda, içinde yaklaşık 420 milyon yen bulunan çantalar, hırsızlar tarafından gasbedildi.

BİBER GAZI KULLANDILAR

Kyodo ajansının aktardığı bilgilere göre olay, Tokyo’nun merkezi ilçelerinden Taito’da akşam saatlerinde meydana geldi. Üç şüpheli, para dolu üç çantayı bir araca yerleştiren beş kişilik bir grubu hedef aldı. Aralarında iki Çin uyruklunun da bulunduğu gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler, çantaları alarak hızla olay yerinden kaçtı.

ÇALINAN MİKTAR 2,7 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Soyguna uğrayan kişiler, polise verdikleri ifadede çantalarda yaklaşık 420 milyon yen, yani 2,7 milyon dolar civarında para bulunduğunu belirtti. Olay sonrası bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAVALİMANINDA İKİNCİ SALDIRI

Soygundan kısa süre sonra Tokyo’daki Haneda Havalimanı otoparkında da benzer bir olay yaşandı. Para taşıdığı belirtilen bir kişi, yine biber gazıyla saldırıya uğradı ancak bu kez çantası çalınmadı.

OLAYLAR ARASINDA BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Polis, her iki saldırının aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olaylar arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.