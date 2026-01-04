Venezuela petrol rezervi 2026 | Venezuela'da petrol var mı, neden satamıyor? Venezuela yer altı kaynakları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'nın ilk günleri, dünya siyasetinde oldukça hareketli...

3 Ocak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Mutlak Kararlılık Operasyonu kod adıyla, başkent Karakas dâhil olmak üzere Venezuela'nın kuzeyindeki birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Operasyonun ardından Nicolás Maduro, Venezuela devlet başkanı olarak yakalanarak görevden alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, "güvenli, uygun ve makul bir geçiş" gerçekleşene kadar Venezuela'yı yönetmeyi planladığını belirtti.

Trump, ABD ve Amerikan şirketlerinin Venezuela petrol endüstrisine "çok güçlü bir şekilde dahil olacağını" ve "diğer ülkelere büyük miktarlarda petrol satacağını" söyledi.

Bu gelişmeler gündeme Venezuela'nın petrol rezervlerini getirdi.

Peki; Venezuela petrol rezervi ne kadar, neden satamıyor? Venezuela yer altı kaynakları var mı? İşte merak edilenler...

VENEZUELA PETROL REZERVİ 2026

Venezuela, kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından dünyanın en büyük ülkesi olarak kabul ediliyor.

Ülkenin rezervlerinin yaklaşık 300 milyar varil seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu petrolün büyük bölümü, Orinoco Petrol Kuşağı olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Venezuela'yı yaklaşık 266 milyar 200 milyon varille Suudi Arabistan, 168 milyar 900 milyon varille Kanada ve 157 milyar 200 milyon varille İran izliyor.

NEDEN SATAMADI

Yıllardır uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımlar, Venezuela'nın petrol ihracatını ciddi biçimde sınırladı.

Rafineriler ve üretim tesisleri bakımsız kaldı; modern teknolojiye erişim kısıtlandı.

Ülkedeki siyasi belirsizlik ve hukuki riskler, yabancı yatırımcıların ülkeden uzak durmasına neden oldu.

Ayrıca, ağır petrolün işlenmesi için özel tesisler gerekiyor; bu da maliyeti artırıyor.

VENEZUELA YER ALTI KAYNAKLARI

Petrolün yanı sıra Venezuela, zengin yer altı kaynaklarına da sahip:

Doğal gaz

Altın

Demir cevheri

Boksit (alüminyum hammaddesi)

Elmas ve nadir mineraller