Venezuela'da muhalefet lideri yol kenarında ölü bulundu

Haber Merkezi

Venezuela'da skandal niteliğinde bir olay gerçekleşti.

Uzun süre önce kaybolan ve ülkenin her yerinde aranan muhalif Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos'tan acı haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailesi ve partisi tarafından aranan Santos'un cansız bedeni, tenha bir yol kenarında çimenliklerin arasında bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ ŞAİBELİ BULUNDU

Muhalif partinin yetkilileri Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğünü iddia ederken, hükümet ise bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu söyledi.

Halk ise ölümü 'şaibeli' olarak nitelendirdi.