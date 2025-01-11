Venezuela'da yemin töreninden sonra Maduro, destekçilerini selamladı

AA

Venezuela’da başkent Caracas’taki Yasama Sarayı’nda düzenlenen yemin töreninin ardından binlerce destekçisini üstü açık arabada el sallayarak selamlayan Nicolas Maduro, açıklamalarda bulundu.

"ABD VE UYDULARI TARAFINDAN KOMPLONUN HEDEFİ OLDUK"

Ülke demokrasisi için büyük bir zafer kazandıklarını dile getiren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, ne yapmak istiyorsanız yapın ancak anayasal devralma engellenemezdi. Barış, barış, barış. Bunu yapamadılar ve yapamayacaklar. ABD, Latin Amerika ve dünyadaki uyduları tarafından bir komplonun hedefi olduk."

Tören sonrası şehrin önemli caddelerinde destekçilerinin kutlamalarına katılan Maduro'ya, yüzlerce motosikletçinin eşlik ettiği görüldü.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Ülkenin muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD), Maduro’yu "siyasi darbe" ile suçlayan açıklama yaptı.

28 Temmuz 2024 seçimlerinin galibinin kendi adayları Edmundo Gonzalez olduğunu savunan koalisyon, Maduro’nun halk iradesini gasbettiği iddiasında bulundu.

Açıklamada, "Nicolas Maduro, kaba kuvvetle desteklenen ve 28 Temmuz'da ezici bir çoğunlukla ifade edilen halk egemenliğini yok sayarak devlet başkanlığını gasbetti. Venezuela halkına karşı darbe gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Bu arada Bazı Latin Amerika ülkelerinde sokaklara çıkan Venezuelalılar, Maduro'nun yemin törenini protesto etti.