Venezuela'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

AA & Ensonhaber

Venezuela hükümeti, internet sitesinden yaptığı duyuruda ABD’nin iktidar partisine yakın üst düzey kişilere yönelik yaptırımlarını kınadı.

ABD’nin tek taraflı baskıcı kararlarına boyun eğilmeyeceği vurgulanarak, "Bu; bencil, hatalı ve çaresiz bir hükümetin eylemidir. ABD hükümetinin kendi içindeki seçim başarısızlığını ve sosyal krizi gizlemeye yönelik bir çaba olarak görüyoruz. ABD, bu yaptırımlarla ülkesindeki iç sorunları örtbas etmeye çalışıyor" ifadesine yer verildi.

Venezuela hükümeti, ABD’nin bu yaptırımlarla halktan destek bulamayan bir grubu desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Bu politikalar Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmekten ziyade başarısız rejim değişikliği politikasını sürdürmek için bir grup faşiste son bir nefes vermeyi hedefliyor" denildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ LİSTEDE

ABD’nin yaptırım uyguladığı Venezuelalı üst düzey kişiler arasında Devlet Başkanlığı Ofisi Bakanı Aníbal Coronado, İletişim Bakanı Freddy Nanez, Cezaevi Hizmetleri Bakanı Julio García Zerpa, Bolivarcı Ulusal Muhafızlar, Bolivarcı Ulusal Polis, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü mensupları bulunuyor.