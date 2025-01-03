Venezuela'da firari muhalif liderin başına 100 bin dolar kondu

Venezuela'da, Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu seçim sonuçlarında Nicolas Maduro'nun zaferini kabullenmeyen muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurarak seçim sonuçlarının tanınmaması gerektiğini açıklamıştı.
İsyanlarının ardından hakkında tutuklama kararının Gonzalez, eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.
Gonzales, ülkesinden kaçmasıyla Venezuela, İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.
BAŞINA 100 BİN DOLAR KONDU
Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini kaydetti.
CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor" ifadelerini kullandı.
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