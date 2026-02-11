Venezuela'dan, İsrail'e ham petrol satışı iddiasına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya kuruluşlarında İsrail’e ham petrol satıldığı yönünde yer alan haberlere tepki gösterdi.

VENEZUELA’DA İSRAİL POLİTİKASI İKTİDAR VE MUHALEFETİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Bloomberg’in manşetinin yer aldığı bir görseli kırmızı renkte "fake" ibaresiyle paylaşan Perez, iddiaları yalanladı.

Perez, söz konusu görselin 2009 yılında İsrailli Bazan Group adlı şirkete yapılan bir ham petrol satışına ait olduğunu ifade etti.

Bloomberg ise ham petrol sevkiyatının İsrailli Bazan Group’a gerçekleştirildiğini ve bunun, Venezuela’nın 2009’da diplomatik ilişkilerini kestiği İsrail’e yapılan ilk petrol satışı olduğunu öne sürmüştü.

MACHADO İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

İsrail’in 2008-2009 yıllarında "Dökme Kurşun Operasyonu" kapsamında Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez, İsrail’e sert tepki göstermiş ve bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı almıştı.

İsrail’in Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu saldırıları savunan, Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ise açık şekilde İsrail'i birçok kez destekleyerek iktidara gelmesi halinde Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini dile getirmişti.