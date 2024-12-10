Venezuela'dan Suriye'de barışçıl çözüm çağrısı

AA & Ensonhaber

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Venezuela'nın Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği açıklandı.

Arap ülkesinde dış müdahalelerden uzak, barışçıl bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilirken, şiddetin siyasi çatışmaların çözümünde bir araç olarak kullanılmaması ve halkı yeniden yerinden edecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Venezuela'nın medeniyetlerin beşiği olan Suriye'nin kimliğini zenginleştiren dini, kültürel ve etnik çeşitliliğin korunmasını ve barış içinde bir arada yaşamı savunduğu ifade edildi.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

Venezuela'nın Suriye'de şiddet ve terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma girişimlerine her türlü desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: