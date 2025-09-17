Veriler yayınlandı: Geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e dünyadan tepkiler geliyor...

Yönetime tepki gösteren bazı İsrailliler de, sık sık protestolar düzenleyerek Gazze'de savaşın durması ve esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapıyor.

Son yaşanan gelişmede ise, İsrail Merkez İstatistik Bürosu, İbrani takvimine göre yeni yıl münasebetiyle bir rapor yayınladı.

İSRAİL'İN TOPLAM NÜFUSU 10 MİLYON 148 BİN OLARAK AÇIKLANDI

Raporda, İsrail nüfusunun 10 milyon 148 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

Bunun 7 milyon 758 bininin (yüzde 78,5'inin) Yahudi, 2 milyon 130 bininin (yüzde 21,5'inin) Arap olduğu kaydedildi.

İsrail'in 1967'deki işgalin ardından 1980'de ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yaşayan 400 bin Filistinlinin de bu sayının içinde olduğu aktarıldı.

SON BİR YILDA İSRAİL NÜFUSU 101 BİN KİŞİ ARTTI

İbrani takvime göre son bir yılda İsrail nüfusunun 101 bin kişi arttığı kaydedildi.

İsrail'de 2024 yılında 179 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 50 bin kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.

79 BİN İSRAİLLİ ÜLKEDEN AYRILDI

Bu süre zarfında İsrail'e 25 bin yeni göçmenin geldiği belirtilen raporda, "İsrail'den göç eden 21 bin kişi geri döndü. Bu sürede İsrailli 79 bin kişi de ülkeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Merkez İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2023 yılında 55 bin 300 İsrailli ülkeyi terk etmişti.