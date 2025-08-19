Veteriner uyardı: Evde beslememeniz gereken 5 köpek cinsi

Doğru köpek ırkını seçmek, evcil hayvan sahiplenmeyi düşünenler için hem heyecan verici hem de göz korkutucu bir karar olabiliyor.

Her ırkın kendine özgü mizacı, enerji seviyesi, tımar ihtiyaçları ve sağlık riskleri bulunuyor.

Bu nedenle, hangi köpeğin yaşam tarzınıza en uygun olduğunu seçmek bazen kafa karıştırıcı olabiliyor.

Güney Afrikalı veteriner Dr. Amir Anwary, TikTok’ta paylaştığı videoda, her köpeğin bireysel karaktere sahip olduğunu vurgularken, bazı ırkların ortalama bir evcil hayvan sahibi için daha az ideal olduğunu açıkladı.

1. Dachshund

Sosis şekliyle dikkat çeken Dachshund’lar sevimli ve şefkatli olabilir. Ancak Dr. Anwary’ye göre bu cins çok inatçı olabilir, gece boyunca havlayabilir ve ciddi ayrılık kaygısı yaşayabilir. Ayrıca uzun omurgaları nedeniyle İntervertebral Disk Hastalığı’na (IVDD) yatkındırlar. Kilo kontrolü ve mobilya ile merdivenlerden uzak bir yaşam tarzı şart.

2. Fransız Bulldog

Popüler ve “sevimli küçük iğrençlik” olarak tanımlanan Fransız Bulldog’lar, solunum problemleri, cilt sorunları ve sırt eklem rahatsızlıklarıyla sık sık veterinerleri ziyaret eder. Yüksek satın alma fiyatları ve ömür boyu süren tıbbi masrafları, sahiplenmeyi finansal açıdan zor hale getiriyor.

3. Belçika Malinois

Dr. Anwary, Belçika Malinois’i “bir makine” olarak nitelendiriyor. Sürekli fiziksel ve zihinsel uyarıma ihtiyaç duyan bu köpekler, yeterli ilgi ve aktivite görmezse endişeli, sıkılmış ve yıkıcı hale gelebilir. Genellikle çobanlık ve koruma işlerinde kullanılan bu cins, pasif sahipler için uygun değil.

4. Border Collie

Yüksek enerjili bu cins, sürekli görev, koşacak alan ve zihinsel uyarım gerektiriyor. Dr. Anwary, Border Collie’yi “köpek formunda DEHB” olarak tanımlıyor. Sahipleri gün boyu meşgulse, köpekler yıkıcı ve yönetilmesi zor davranışlar sergileyebilir.

5. Labrador Retriever

Genellikle ideal aile köpeği olarak bilinen Labrador’lar sadık ve arkadaş canlısıdır. Ancak Dr. Anwary’ye göre iştahları çok fazladır ve genetik olarak obeziteye yatkındırlar. Disiplinli bir diyet ve dikkatli ikram yönetimi olmadan, bu sevimli köpekler sağlıksız bir yaşam sürebilir.