Vietnam’da karaoke barda yangın: 11 ölü

İHA
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir karaoke barda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan 7 kişiden 2’si hastaneye kaldırıldı.
En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında barın bulunduğu bina yangında büyük hasar aldı.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Yangında kundaklama şüphesi olduğu açıklanırken, bir kişi gözaltına alındı.
Görgü tanıklarına göre alkol aldığı barda personelle tartışan şüpheli, daha sonra binanın önünde motosikletlerin bulunduğu alana benzin dökerek yangın çıkardı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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