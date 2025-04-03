Viktor Orban: UCM, siyasi bir mahkemeye dönüştü

AA

Başbakan Viktor Orban ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geldi.

Macaristan'da görüşen Orban ve Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef aldı.

UCM'DEN AYRILMA KARARI

UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, Macar mevkidaşı Orban'la görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söyledi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ HEDEF ALINDI

Orban, "UCM'nin siyasi bir mahkemeye ve siyasi enstrümana dönüştüğünü, İsrail'e yönelik verilen kararın da bunun en açık göstergesi olduğunu" ileri sürdü.

İsrail'in Macaristan'a yaptığı yatırımlardan memnun olduğunu, iki ülke arasında özellikle savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin sürmesini ümit ettiğini kaydeden Orban, Avrupa'da Yahudi popülasyonunun en yüksek olduğu 3'üncü ülkenin Macaristan olduğunu, Musevi toplumunun en çok burada kendisini güvende hissettiğini anlattı.

"HAMAS BAYRAĞI MACARİSTAN'DA HİÇ DALGALANMADI"

Orban, "Hamas bayrağı Macaristan'da hiç dalgalanmadı, böyle de olmaya devam edecek." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımladı.

NETANYAHU'DAN UCM'YE "ÇÜRÜMÜŞ" İTHAMI

Netanyahu, Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararına da değinerek UCM'nin çürümüş bir yapı olduğunu, Budapeşte yönetiminin bu kararla antisemitizme karşı önemli bir adım attığını iddia etti.

Macaristan'ın İsrail'i, hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem Birleşmiş Milletler'de (BM) cesurca savunduğunu belirten Netanyahu, İsrail olmadan Yahudiliğin olamayacağını, bu nedenle ülkesine yönelik söylemlerin antisemitizm olduğu iddiasında bulundu.

Macaristan, Netanyahu'nun ziyaretinin ilk gününde UCM'den ayrılma kararı alarak, UCM'den ayrılan ilk AB üyesi ülke oldu.

UCM'NİN ÇIKARDIĞI TUTUKLAMA EMİRLERİNİN UYGULANMASI

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

UCM'nin kararına karşı çıkan Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya garanti vererek, ülkesine ziyarette bulunması için davet etmişti.