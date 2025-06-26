Vladimir Putin, İran-İsrail çatışmasındaki son durumu değerlendirdi

Belarus’un başkenti Minsk’te AEB Forumu düzenlendi.

Foruma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada yaptığı açıklamalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilime değindi.

"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN ARTIK GERİDE KALDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Putin, devamında şu sözleri sarf etti:

Mayıs ayında, (AEB ile) İran’la serbest ticaret anlaşması devreye girdi. Neyse ki Orta Doğu'daki durum istikrar kazanıyor. İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden çatışma artık geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu gelişme, bölgedeki tüm ülkelerle daha yakın ilişkiler geliştirmemizin önünü açıyor.

RUSYA'NIN BATI MERKEZLİ FİNANS KURUMLARIYLA 'ZORLU' İLİŞKİLERİNE DEĞİNDİ

AEB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 97 milyar dolara ulaştığını belirterek, söz konusu ticarette ulusal para birimlerinin yüzde 93 paya sahip olduğunu bildirdi.

Rusya’nın, Dünya Bankası ve Batı merkezli finans kurumlarıyla “zorlu” ilişkilere sahip olduğunu anlatan Putin, “Bunun nedeni söz konusu kurumların siyasi önyargılarıdır.” dedi.

Putin, Rusya’nın Batılı finans kurumlarına bağımlılığını azaltmaya çalıştığının altını çizdi.

"ALTIN VE YABANCI DÖVİZ REZERVLERİMİZİN HIRSIZLIĞI HAKKINDA DÜŞÜNDÜM"

Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına değinen Putin, “Benim hukuk eğitimim var. Altın ve yabancı döviz rezervlerimizin hırsızlığı hakkında düşündüm. Hırsızlık gizlice yapılır. Yapılan ise doğrudan soygundu. Bu nedenle finansa dair araçlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.



