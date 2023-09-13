Vladimir Putin ile Kim Jong-un Rusya'da görüştü Kim'i bizzat karşılayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideriyle Amur oblastındaki Vostoçniy Uzay Üssü'ne gitti. Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Rusya'da kritik bir görüşmeye imza atıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu ülkeye gitti.

Görüşmenin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Kim'in heyetinde üst düzey silah endüstrisi ve askeri yetkililerin olduğu belirtiliyor.

Mühimmat endüstrisi departmanının başındaki isim olan Jo Chun-ryong'un varlığının, Kuzey Kore ve Rusya'nın mühimmat alımına ilişkin anlaşma yapacağına işaret ettiği konuşuluyor.

Putin: Sizi gördüğüme sevindim

Kim'i karşılayan Putin, Kuzey Kore lideri ile birlikte Amur oblastındaki Vostoçniy Uzay Üssü'nü gezdi.

Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, şöyle dedi:

Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü.

Fırlatma kompleksinde inceleme

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.

Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

Özel trenle gitti

Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile gitti ve üsse arabayla geçti.

Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.