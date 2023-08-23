Vladimir Putin'in 'ihanet' röportajı yeniden gündem oldu Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in içinde bulunduğu uçağın düşmesinin akıllara Vladimir Putin'in yıllar önce verdiği röportaj geldi. Putin, röportajda affetmeyeceği tek şeyin ihanet olduğunu söylemişti.

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ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı.

Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı.

24 saat süren kriz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti.

Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.

Prigojin'in uçağı düştü

Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü.

Kazada, 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

"Prigojin’in adı ve soyadı var"

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tver Bölgesi’ne düşen uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcu listesinde Evgeny Prigojin’in adı ve soyadı var." denildi.

Putin 'ihanet' demişti

Olay sonrası gözler Vladimir Putin'e çevrildi.

Rusya'da paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce verdiği röportaj gündem oldu.

Putin, Rus gazetecinin "Affedilemeyen nedir?" sorusuna 'İhanet' cevabını vermişti.

Belgesele verdiği röportaj dikkat çekmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği röportajda, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söyleyerek, "Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette" demişti.

"Toplumumuz güçlendi"

Wagner darbe girişimi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslenmişti.

Wagner'in isyanının ardından ilk kez konuşan ve "Toplumumuz güçlendi" diyen Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etmişti.