Vladimir Zelensky ile Donald Trump görüşecek

ABD, Ukrayna ve Rusya yönetimleri barış planını hayata geçirmek için yoğun şekilde çalışırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, açıklamalarda bulundu.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

"YENİ YILA KADAR BİRÇOK ŞEY KARARA BAĞLANABİLİR"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelensky, "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz." açıklamalarını yaptı.

Ukraynalı lider, duyurunun devamında, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullandı.