İsrailliler, Batı Şeria'da, Filistinlilerin çiftliğinden 150 koyun çaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli kanunsuz yerleşimcilerin, İsrail yönetiminin göz yumduğu Filistinlilere saldırı ve gasp eylemleri devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, sabahın erken saatlerinde Ramallah’ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

ÇALIŞANLAR DARBEDİLDİ, 150 KOYUN ÇALINDI

İsrailli saldırganlar, koyun çiftliğine baskın düzenleyerek iki çalışanı darbetti, ardından 150 koyunu çalarak kaçtı.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Belde daha önce de birçok kez yerleşimciler tarafından hedef alınmıştı. Saldırıların, koyun hırsızlığı, araç ve iş yeri kundaklama ile Filistinlileri darbetme şeklinde gerçekleştiği belirtiliyor.

KANUNSUZ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI ARTIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.