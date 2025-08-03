Vladimir Zelensky, İstanbul'da varılan anlaşmaları değerlendirdi

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor...

Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeleri için ilgili taraflar Çırağan Sarayı'nda geçtiğimiz haftalarda bir araya gelmişti.

ZELENSKY'DEN İSTANBUL'DA VARILAN ANLAŞMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy, toplantıda, Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

"ÖNEMLİ KONULAR ARASINDA, SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASININ DEVAM ETMESİ YER ALDI"

Toplantıda, "İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması ve yeni bir görüşmenin hazırlanmasını ele aldığını" kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Önemli konular arasında, savaş esirlerinin takasının devam etmesi yer aldı. 1200 kişinin değişimi konusunda bir anlaşma var ve ilgili listeler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

RUSYA'DAKİ UKRAYNALI SİVİLLERİN GERİ GETİRİLMESİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ BİLDİRDİ

Ayrıca Rusya'daki Ukraynalı sivillerin geri getirilmesi üzerinde de çalışmaya devam ettiklerini bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Savunma Konseyi Sekreteri (Rüstem Umerov) Rus temsilcisiyle yapılan iletişim hakkında bilgi verdi." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Rusya'ya "zorla götürülen" Ukraynalı çocukların geri getirilmesi süreci ile ilgili de Yermak'tan bilgi aldığını kaydetti.